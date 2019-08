«Echo in the Canyon»: la petite histoire de la musique californienne

Le Canyon en question, c’est Laurel Canyon, un endroit des Hollywood Hills où est né ce fameux son californien dans le milieu des années 1960.

Raconté par Jakob Dylan (le fils de Bob Dylan, lui-même musicien, et qui offre pour l’occasion des reprises des succès de l’époque), Echo in the Canyon est non seulement informatif, mais aussi truffé d’anecdotes savoureuses et de liens avec la musique contemporaine, à travers la participation de Fiona Apple, de Beck ou de Regina Spektor, pour ne nommer qu’eux. Et Tom Petty accorde également au narrateur l’une de ses dernières entrevues avant sa mort, il y a deux ans.

L’exploration musicale débute en 1965, avec l’album Rubber Soul, des Beatles. À l’époque, dans les maisons de Laurel Canyon, des groupes inconnus passent leurs après-midi à «jammer».

Les Byrds sortent un «hit»; comme le dit Michelle Phillips des Mamas and the Papas à la caméra, si les Byrds y arrivaient, tous les espoirs étaient permis! Les Beach Boys se font remarquer, puis arrivent avec leur album Pet Sounds... qui influencera le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles.

Les entrevues – conduites de manière très personnelle par Jakob Dylan – de David Crosby, Eric Clapton, Michelle Phillips, Ringo Starr, Brian Wilson, Jackson Browne ou le producteur Lou Adler, entre autres, sont l’occasion de se plonger dans une époque bouillonnante de créativité. Les confidences fusent, les anecdotes aussi, et on a rapidement l’impression de se retrouver au milieu de cette effervescence.

Étrangement, le réalisateur Andrew Slater, ancien patron de Capital Records – qui produisait bon nombre des groupes et des artistes mentionnés dans ce Echo in the Canyon –, passe sous silence tout le mouvement de contestation politique du milieu des années 1960. Dommage, car, à part cette occasion manquée, ce documentaire est un incontournable pour tout mélomane.

Note: 4 sur 5