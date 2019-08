VÉZEAU, Lise



À Montréal, le 25 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lise Vézeau.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Hidola Gauthier, ses filles Isabelle (Stéphane Beauchamp) et Jacinthe (Stéphane Baril), ses petits-enfants Naomie, Louis, Chloé et Renaud, sa soeur et ses frères Claude (Suzanne), André (Ghislaine), Diane (Michel) et Michel Vézeau, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 août de 17h à 21h, un hommage personnalisé lui sera rendu à 19h au:8005, NOTRE-DAME ESTMONTRÉAL, QC H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc.com