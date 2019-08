LAFLAMME, Réjane (Gouin)



Notre mère Réjane Laflamme nous a quittés le 27 juillet 2019, à l'approche de ses 92 ans, après une très courte maladie. Elle était la fille de feu André Laflamme et feu Maria Marier. Elle a été la conjointe de feu Marcel Gouin (1913-1971).Elle laisse dans le deuil ses cinq filles: Ginette (Rick Toole), Carole (Gilles Veillette), Claudine, Josée (Jean Bélanger) et Chantal (Claude Lalonde). Elle laisse aussi ses neuf petits-enfants et ses dix arrière-petits-enfants.Une cérémonie aura lieu pour lui rendre hommage et célébrer sa vie au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, QC, H4N 2N6le dimanche 11 aôut 2019 à 17h. La famille recevra les condoléances à partir de 14h.Tous nos remerciements aux employés du CHSLD Réal Morel à Verdun pour les excellents soins prodigués à notre maman.