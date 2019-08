Fusillade au Texas: un enfant a lancé l’alerte, mais personne ne l’a écouté

Un enfant a bien tenté d’alerter les gens sur la présence d’un tireur dans le centre commercial, à El Paso, au Texas, mais personne ne lui a accordé d’attention.

Témoin de la scène, Glendon Oakly a confié que le petit est arrivé en courant et en disant qu’il y avait un tireur actif dans le Walmart, ce qui n’a ému ni les clients ni le personnel en place.

«Nous n’y avons pas porté attention parce que, un, c’était un petit enfant, et deux, on se trouvait dans un centre commercial, dans un Walmart où on n’a pas tendance à faire trop attention», a-t-il raconté à CNN.

L’homme a rapidement réalisé que l’avertissement était bien réel quand, se rendant au Footlocker, il a entendu deux coups de feu.

«Puis il y a eu un mouvement de foule, les gens ont commencé à courir partout en criant», a-t-il poursuivi.

Samedi matin, les policiers ont été appelés à intervenir dans un centre commercial d’El Paso, aux environs de 10h. En fin d’après-midi, le bilan des victimes – entre 15 et 20 personnes - n’avait toujours pas été dévoilé ni les détails sur leur état, mais la police avait indiqué avoir procédé à l’arrestation d’un suspect dont l’identité demeurait inconnue.