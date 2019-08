Les crevettes pailletées: du sport arc-en-ciel

Les coréalisateurs Maxime Govare et Cédric Le Gallo suivent les déboires d’une équipe gaie de water-polo dans Les crevettes pailletées.

Mathias Le Goff (Nicolas Gob) est champion français de natation. Un jour, ses propos homophobes devant une caméra choquent à un point tel que la Fédération nationale le condamne à entraîner les Crevettes pailletées, une équipe masculine et gaie de water-polo. Le Goff doit donc permettre à l’équipe de se qualifier aux Gay Games, événement sportif qui se tient en Croatie.

Le point de départ de Les crevettes pailletées en est un véridique, Cédric Le Gallo faisant partie d’une équipe gaie de water-polo. Mais la réalité semble s’arrêter là, les deux coréalisateurs et coscénaristes ayant recours à un certain nombre de clichés pour faire passer leur message amusant de tolérance et d’éloge de la différence.

Les membres de l’équipe ont été pensés pour soulever chacun un aspect de la problématique gaie. Jean (Alban Lenoir), le fondateur des Crevettes pailletées, a des ennuis de santé. Cédric (Michaël Abiteboul) est père de famille. Alex (David Baiot) est l’ex de Jean et souffre encore de leur rupture. Joel (Roland Menou), le plus âgé, est un militant qui ne comprend pas que la jeune génération ne se batte pas. Xavier (Geoffrey Couët) est le plus exubérant. Vincent (Félix Martinez) a dû fuir l’homophobie de sa campagne d’origine. Il y a aussi Fred (Romain Brau), une femme trans, et Damien (Romain Lancry), qui possède un lourd passé.

Certaines situations se prêtent parfaitement à la comédie légère et estivale, notamment le choc entre l’attitude de Mathias et les membres de l’équipe. Certains événements donnent même lieu à des réflexions plus approfondies, comme l’agression dont sont victimes les Crevettes pailletées.

Inévitablement, et parce que Les crevettes pailletées est visiblement destiné au plus large public possible, des clichés alourdissent le tout et font parfois sursauter (comme ceux sur les lesbiennes). Mais l’ensemble parvient à demeurer sympathique pour qui aime ce genre de comédie.

Note: 3 sur 5