Loud: monte le son

Depuis quelques mois, le nom de Loud est sur toutes les lèvres. Et pour cause. Après avoir lancé un deuxième album solo très attendu, le rappeur s’est produit deux soirs à guichets fermés au Centre Bell de Montréal, a souligné la fête nationale en galvanisant les plaines d’Abraham à Québec et s’est retrouvé en tête d’affiche de plusieurs festivals des deux côtés de l’Atlantique. Idole instantanée ? Pas du tout.

« Les gens ont l’impression que ce succès-là est arrivé du jour au lendemain. Mais ça fait longtemps que je fais de la musique, alors je récolte aujourd’hui le fruit de tout ce travail », souligne Simon Cliche, alias Loud, en entretien au Journal.

En effet. Car bien que certains l’aient découvert l’an dernier avec le mégasuccès Toutes les femmes savent danser, c’est depuis 2012 que le rappeur roule sa bosse, d’abord au sein de la formation Loud Lary Ajust, puis en solo.

N’empêche, Loud reconnaît que sa montée a été particulièrement fulgurante au cours des 18 derniers mois. En plus des nombreuses récompenses (il a garni sa collection d’un Juno et de deux Félix au cours de cette période), ses collaborations avec des artistes comme Charlotte Cardin et Cœur de pirate ont permis à de nombreux mélomanes de s’initier à son art. Un geste qui n’a pas été stratégique, précise le rappeur, mais qui a évidemment aidé à dorer son étoile.

« La majorité de mes fans aujourd’hui sont relativement nouveaux, beaucoup ont commencé à me suivre après mon premier disque solo. Et c’est certain, aussi, que d’avoir enregistré avec quelqu’un comme Cœur de pirate, ça peut avoir attiré l’attention d’autres gens. Je n’ai pas décidé de travailler avec elle ou Charlotte Cardin pour élargir mon public, mais j’imagine que ça a finalement permis à certains de me découvrir », avance-t-il.

Aux montgolfières

Loud et Cœur de pirate seront d’ailleurs bientôt réunis à l’occasion d’un doublé, proposé en clôture de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors que Béatrice Martin le précédera sur scène, le rappeur s’occupera quant à lui de délier la foule en fin de soirée. Les chemins des deux artistes se croiseront-ils sur les planches ? Loud préfère laisser planer le mystère.

« Il n’y a rien de garanti. Mais dans mes spectacles, il y a toujours quelques surprises potentielles », avance-t-il en riant.

Mais lorsqu’on parle de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, on parle également d’un concert extérieur pour Loud. Son souhait pour l’occasion ? Que dame Nature soit plus clémente qu’elle l’a été le mois dernier, alors qu’il devait se produire dans le cadre du Festival d’été de Québec. Les caprices météorologiques ont finalement imposé leur loi, forçant du coup l’annulation du concert, alors que les fans (très nombreux, évidemment) attendaient déjà leur idole sur place.

« C’était la première fois qu’on annulait un de mes spectacles et, honnêtement, c’est vraiment plate. Mais c’était un cas extrême ; c’était impossible de faire le show pour la sécurité de tout le monde », explique-t-il.

En France

Heureusement pour les fans de Québec, Loud renouera avec eux en décembre prochain lors d’un concert donné au Centre Vidéotron. Il tentera alors de recréer l’effervescence de son expérience au Centre Bell, qu’il qualifie sans hésiter de l’un des « plus grands highlights » de sa carrière.

À la suite de sa prestation à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, Loud donnera une poignée de concerts en sol québécois avant de s’envoler vers la France. Le rappeur ira présenter les pièces de son dernier album dans des villes comme Paris, Dijon et Rennes, histoire de poursuivre sa percée du marché européen.

« N’importe qui qui fait de la musique rêve de percer en France. C’est l’un des plus grands marchés après les États-Unis et c’est super agréable de tourner là-bas. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que je puisse dire que j’y suis confortablement installé, mais pour l’instant ça va super bien », avance-t-il.

Et après ? Rien, du moins en matière de nouveaux territoires. Loud entend consacrer ses énergies à solidifier ses bases au Québec et en France plutôt que de tenter sa chance ailleurs.

« Je ne pense pas qu’il y ait une très grande place pour la musique francophone dans les marchés anglophones. De toute façon, moi je suis là pour répondre à une certaine demande, alors je vais où il y a de l’intérêt, où les gens veulent me voir et m’entendre. Mon but n’est pas d’aller défricher des terrains. En tout cas, pas pour le moment », conclut Loud.

► Loud sera en concert le 18 août sur la Grande scène de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. À Québec, on pourra le voir sur la scène du Centre Vidéotron le 7 décembre.

Le rap prend sa place