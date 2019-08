PGA : toujours pas de boguey pour Byeong Hun An

Le Sud-Coréen Byeong Hun An, meneur au classement provisoire du Championnat Wyndham, n’a toujours pas commis de boguey en trois rondes de jeu au tournoi de la PGA disputé à Greensboro, en Caroline du Nord.

Le golfeur de 27 ans occupe le premier rang depuis le début de l’événement. Il a remis une carte de 66, quatre coups sous la normale, samedi, ce qui lui a permis d’afficher un pointage cumulé de 193 (-17) après trois jours.

Il tentera de remporter un premier titre en carrière sur le circuit de la PGA dimanche.

Même s’il évite tous les pièges depuis jeudi, An n’a qu’une avance d’un coup sur ses deux plus proches poursuivants, les Américains Webb Simpson et Brice Garnett. Les deux ont respectivement joué 65 et 66 samedi.

Dure journée

Le Canadien Adam Svensson, qui était grimpé au troisième rang vendredi en jouant un superbe 61, neuf coups sous la normale, n’a pas été capable de poursuivre sur sa lancée. Il s’est contenté de la normale (70) lors de la troisième ronde.

Il a ainsi chuté de 13 places au classement. Il partage le 16e rang avec huit autres golfeurs.

Le Canadien le mieux classé est Mackenzie Hughes, qui est 10e grâce à un pointage de 198 (-12). Hughes était également troisième avant le début de la ronde.

Corey Conners (200, -10), Mike Weir (204, -6), Roger Sloan (205, -5) occupent respectivement les 25e, 55e et 63e échelons.

Spieth en congé

Même s’il avait bien entamé le tournoi avec de bonnes performances au cours des deux premières rondes, Jordan Spieth n’a pas survécu à la deuxième coupure, qui est parfois utilisée après 54 trous quand un trop grand nombre de golfeurs sont toujours en lice après les deux premières journées d’action.

L’Américain de 26 ans a joué sept coups au-dessus de la normale samedi. Il a notamment commis trois doubles bogueys pendant cette ronde qu’il voudra certainement oublier.

«Ç’a été une mauvaise journée, a-t-il reconnu au site du PGA Tour. Dans l’ensemble, je n’ai pas bien joué.»