Portland, la ville côtière historique et branchée du Maine

En 400 ans, cette ville côtière est passée du statut de petit port maritime colonial à celui de plus grande ville du Maine et l’une des plus tendance de la côte Est. Malgré ce statut enviable, elle a su préserver le caractère charmant et authentique. Photo courtoisie, VisitMaine

On aime son Vieux Port (Old Port) avec ses rues pavées, ses bâtiments en brique du XIXe siècle, ses microbrasseries, ses galeries d’art, ses restaurants et ses quais de pêche où l’on peut toujours observer les pêcheurs ramasser leurs prises du jour.

À partir de ce dernier endroit, on peut d’ailleurs monter à bord d’un bateau de pêche pour une sortie en mer dans la baie de Casco afin d’admirer le magnifique Portland Head Light, de Cape Elizabeth, le phare historique, commandé par Georges Washington en 1791. Toujours en fonction, il continue, encore aujourd’hui, de veiller sur Casco Bay et ses îles. Photo Lise Giguère

S’il est beau vu de la mer, il l’est encore plus quand on l’approche. Qu’il a fière allure, juché sur la pointe rocheuse de la côte, dans le magnifique parc paysager de Fort Williams Park !

Pour profiter pleinement de ce parc et de ses sentiers de randonnée, on apporte son pique-nique ou, mieux encore, on s’offre un lobster roll dans l’un des multiples ­camions (foodtruck) stationnés dans le parc. Photo Lise Giguère

Il ne reste plus qu’à profiter des lieux, grimper au sommet de ce phare pour ­admirer la vue sur le port et apprendre l’histoire de cette tour conique de 33 mètres souvent considérée comme un symbole de la beauté du Maine.