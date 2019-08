«Quand on rit, on a toujours 20 ans»: les noces de porcelaine du ComediHa! Fest-Québec

MONTRÉAL – Sylvain Parent-Bédard, président-fondateur de ComediHa!, souhaitait offrir un ultime cadeau au public du ComediHa! Fest-Québec, une démonstration spontanée d’envergure, festive, qui ferait du bruit au Village d’Youville pour clore en beauté la 20e édition du festival.

Pour ce faire, il a téléphoné à son bon ami, le réalisateur et metteur en scène Jean-François Blais, il y a tout juste trois semaines. Après 48 heures de réflexion, ce dernier a entraîné son vieux pote Gregory Charles dans la galère, laquelle aura pour titre «Quand on rit, on a toujours 20 ans».

«Je voulais que ça soit festif comme show extérieur, a détaillé en entrevue Jean-François Blais, qui agit ici comme directeur artistique. On ne sera pas dans la ballade, on sera vraiment dans le party. J’aime offrir beaucoup de chansons dans un même spectacle, avec des amalgames, des extraits, et Greg est la personne idéale pour faire ça. Il a été all in, ça lui tentait dès le départ!»

Le public est invité à aller assister gratuitement au spectacle, qui soulignera les noces de porcelaine du ComediHa! Fest-Québec. Histoire d’incarner pleinement le concept, on espère que les gens se pointeront sur place parés de tenues et d’accessoires liés à la thématique du mariage. C’est le temps de sortir les confettis!

«On se fait un gros anniversaire de mariage. Il y aura un gros album photo en arrière, comme dans tout mariage, pour se remémorer des souvenirs, avec des extraits vidéo. On aura 20 tableaux au total. Je veux aussi qu’on “renouvelle les vœux” pour 20 ans, 40 ans ou 60 ans», a énuméré Jean-François Blais, qui réalise aussi La Voix depuis l’an dernier.

Répertoire actuel

Aux instruments, le «chanteur de noce» Gregory Charles improvisera (avec préparation, néanmoins) comme lui seul sait le faire des interprétations de morceaux marquants des 20 dernières années. Britney Spears, Ricky Martin, les Cowboys Fringants: musicalement, le programme partant de l’an 2000 sera varié. Il reflétera l’éclectisme qui a grésillé sur les ondes radiophoniques depuis deux décennies et permettra de créer des ponts entre les années. Des invités, dont Kim Richardson, se joindront en outre à la fiesta.

En 1996, un jeune Jean-François Blais en début de vingtaine rêvait de travailler dans les coulisses de la télévision, et c’est sur le plateau du talk-show quotidien Chabada, qu’animait Gregory Charles à TVA, qu’il a fourbi ses armes pour la première fois.

Depuis, les deux complices se sont régulièrement retrouvés, à La cour des grands, au Choc des générations ou lors de rassemblements de la Fête nationale. Jean-François Blais connaît donc bien Gregory Charles, et a rapidement fait le pari que celui-ci, souvent inspiré par le bagage des Beatles et autres figures plus vintages, serait séduit par la perspective de revisiter un répertoire plus actuel.

«Gregory est hyper emballé. L’offre s’est rapidement concrétisée en un long message texte de sa part, un texto qui donnait des ampoules aux pouces, dans lequel il s’excitait de pouvoir faire des chansons de Marie-Mai, de Mes Aïeux, des Trois Accords. Il était très allumé par l’idée», a raconté Jean-François Blais, qui promet aussi des mélodies humoristiques, question d’honorer le cadre du ComediHa! Fest-Québec.

La soirée Quand on rit, on a toujours 20 ans de Gregory Charles sera offerte gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le samedi 17 août, à 21h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest-Québec.