Recherches des deux suspects de trois meurtres: la GRC envoie des plongeurs dans le nord-est du Manitoba

Des plongeurs de la Gendarmerie royale du Canada effectueront des recherches dans le fleuve Nelson, dimanche, près de Gillam, au Manitoba, en lien avec l’opération visant à localiser les deux suspects de trois meurtres commis en Colombie-Britannique le mois dernier.

L'Équipe de récupération sous-marine (ÉRS) de la GRC du Manitoba devait arriver à Gillam samedi soir afin d’être prête à commencer son travail dimanche.

«Chaque ÉRS de la GRC a accès à une variété d'équipement à la fine pointe de la technologie pour les aider durant les recherches sous-marines», a indiqué la police fédérale dans un communiqué, sans toutefois mentionner la raison exacte pour laquelle elle envoie des plongeurs à cet endroit.

«L'accès aux lieux de plongée et aux plongeurs sera interdit aux médias, a souligné la GRC. Aucun autre renseignement sur le déploiement de l'ÉRS dans la région [ne] sera communiqué.»

Les deux suspects, Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, sont recherchés pour les meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, abattus et découverts sans vie le 15 juillet. Ils sont aussi recherchés relativement au décès de Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, dont le corps a été retrouvé en bordure d’une route quelques jours plus tard.

Les deux fugitifs ont été vus la dernière fois dans le secteur de Gillam, dans une région éloignée du nord-est du Manitoba à bord d’un véhicule retrouvé incendié par la suite.

Mercredi, la GRC avait dit qu’elle réduirait prochainement ses effectifs dans cette région après y avoir mené en vain pendant plusieurs jours des recherches exhaustives, mais qu’elle ne mettait pas fin à ses efforts pour retrouver les deux jeunes hommes. L'Aviation royale canadienne, appelée en renfort, devait aussi réduire ses activités dans la région.

Entre-temps, la Police provinciale de l’Ontario a dit avoir reçu plusieurs informations du public voulant que les deux fugitifs aient été aperçus en territoire ontarien, mais n’a pu confirmer que ces informations concordaient avec l’affaire en cours.