«Une évidence» d'Agnès Martin-Lugand: se délivrer d’un lourd passé

Romancière au succès éclatant, dont la plume sensible décrit très bien les hauts et les bas des relations humaines, la Française Agnès Martin-Lugand propose une difficile quête intime – celle de se délivrer d’un lourd passé – dans son nouveau roman, Une évidence. Se déroulant en partie à Saint-Malo, il évoque la vie contemporaine, mais aussi la force de l’acceptation, du pardon, de la réconciliation et de la résilience.

Reine, son héroïne, mène une vie agréable, entre son métier qui la passionne et son fils de 17 ans qu’elle adore, et pour qui elle a tout donné.

Sa vie en apparence parfaite menace de s’écrouler lorsqu’une rencontre inattendue fait instantanément remonter une période difficile de son passé. Une rencontre qui attire l’attention sur un mensonge qui, révélé, risque de bouleverser beaucoup de monde et de faire voler sa vie en éclats.

Agnès Martin-Lugand, toujours intéressée par la vie intime et la psychologie de ses personnages, s’est laissé porter par l’envie d’écrire sur les secrets qui alourdissent parfois toute une vie. Sa capacité d’évoquer une palette d’émotions très variée est étonnante.

«Dans les retours que j’ai de mes lecteurs, c’est ça : ils s’attachent d’une manière hyper puissante à Reine et à tous mes personnages secondaires», commente-t-elle, en entrevue.

«Tous me parlent de l’ascenseur émotionnel qu’ils ont vécu et traversé à la lecture du roman. Ça me touche d’autant plus que c’est ce que j’ai vécu en l’écrivant.»

Reine, 40 ans

La naissance du roman est liée au personnage de Reine, qui s’est imposée, «avec ses 40 ans, ses valises, son fils de 17 ans et son mensonge», précise-t-elle.

«J’avais envie de raconter une histoire sur le poids du mensonge. Comment une personne peut-elle construire une partie importante de sa vie sur un non-dit et se retrouver enfermée, et finir par croire que cette fiction devient réalité?»

Très vite, Agnès Martin-Lugand a compris que son roman allait aussi parler de pardon : se pardonner à soi-même et pardonner aux autres.

«Ce qui a été particulier, pour moi, avec ce roman, c’est que pour la première fois, je ne connaissais pas la fin. J’ai vécu le roman comme Reine : je découvrais les choses en même temps qu’elle. Je me suis fait cueillir par les personnages secondaires et je me suis effacée derrière Reine. Ce qu’elle a ressenti, je l’ai ressenti.»

Le roman n’a rien d’une autobiographie. «Je n’ai absolument pas traversé ce qu’elle a vécu, mais le personnage m’a complètement habitée, pendant tout le temps de l’écriture. Ç’a été fort parce que l’histoire de ce personnage m’a amenée à écrire, à vivre, à ressentir des émotions auxquelles je ne m’attendais pas. Quand j’écrivais certains passages, je pleurais en écrivant, et je ne m’attendais pas à ça!»

Saint-Malo

L’histoire fait voyager à la fois dans les émotions, mais aussi dans un lieu mythique pour bien des Québécois : Saint-Malo.

«Je suis née à Saint-Malo, j’ai grandi à Saint-Malo, toute ma famille est à Saint-Malo. J’avais repoussé d’écrire sur Saint-Malo parce que j’avais peur de trahir Saint-Malo, et de ne pas réussir, avec mes mots, à dire et à raconter Saint-Malo.

«Quand je me suis demandé où la vie de Reine allait basculer, Saint-Malo est venu comme une évidence – sans jeux de mots avec le titre du roman. J’ai une vraie fascination pour l’histoire et les armateurs de Saint-Malo, et j’avais envie de mettre du romanesque dans cette histoire très contemporaine.»

Agnès Martin-Lugand est l’auteure de six best-sellers, vendus à plus de trois millions d’exemplaires en France et à l’étranger.

Elle a entre autres écrit Les gens heureux lisent et boivent du café.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«La balade se finit dans une crêperie toute simple, avec ses chaises et ses tables en bois, à l’ambiance chaleureuse et cozy.

– Vous êtes d’ici ? lui demandai-je en attendant qu’on nous serve.

– Pas du tout ! Figurez-vous que j’ai grandi à Paris.

– Difficile à croire, on a l’impression que vous êtes né sur les remparts.

Il rit un peu, mais je remarquai qu’il était agréablement touché par mes propos. Avais-je mis le doigt sur un point sensible?

– Racontez-moi. Parlez-moi de Saint-Malo.»

– Agnès Martin-Lugand, Une évidence, Éditions Michel Lafon