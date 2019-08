Une dégelée au Colorado

L’Impact tirait de l’arrière 4 à 1 quand Maxi Urruti a marqué son second but de la saison (55e minute) pour réduire l’écart. L’espoir est revenu à la 76e minute quand Saphir Taïder a converti un tir de pénalité obtenu par Mathieu Choinière.

Mais c’était sans compter sur une réussite d’Andre Shinayashiki sur coup de pied de coin, deux minutes plus tard.

Les Rapids ont par ailleurs connu un premier match de plus de trois buts cette saison.

Quant à l’Impact, on peut dire que cette rencontre a eu des relents de la catastrophe de Kansas City en début de saison.

C’est pourtant l’Impact qui a pris les devants quand Kamara a inscrit un but contre son camp à la 18e minute en faisant une tête inexplicable directement dans la lucarne de Tim Howard sur un coup de pied de coin de Saphir Taïder.

Bush a commis sa première gaffe seulement trois minutes après l’ouverture du score quand il a fini par faire dévier un tir de Kamara à la suite d’un coup franc, provoquant l’égalité avec un but contre son camp.

La chute libre des visiteurs n’allait pas s’arrêter là puisqu’une faute de Shamit Shome a donné lieu à une longue révision pour éventuellement permettre à Kei Kamara de marquer son premier véritable but du match sur un tir de pénalité (36e minute).

Bush a une fois de plus mal paru sur la séquence alors qu’il s’est jeté dans la mauvaise direction, Kamara tirant dans une cage déserte.

Mais ce but, qui donnait les devants aux Rapids, n’était finalement que le point d’orgue à une performance décevante, voire gênante du Bleu-blanc-noir qui a été mauvais sur le plan technique, ne parvenant pas à faire de bonnes passes même si les Rapids ont laissé l’initiative aux visiteurs en début de rencontre.

On peut à nouveau dire que la fin de la première demie a été gênante pour l’Impact, qui a accordé deux buts pendant les arrêts de jeu.

Il y a d’abord eu ce second but de Kamara (45+1) qui a profité d’une défensive complètement désorganisée pour sauter sur un ballon libre dans la surface montréalaise.

On peut facilement parler d’occasion ratée pour le Bleu-blanc-noir (33 points) qui occupe toujours le sixième rang de l’Association Est, mais qui se retrouve dans une situation précaire.

L’Impact avait la chance de distancer le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (33 points) et le Toronto FC (32 points) qui ont perdu respectivement 2 à 0 contre le Los Angeles FC et 2 à 0 contre les Red Bulls de New York.