Une deuxième victoire de Kristof Rasovsky à la traversée du lac Mégantic

Le Hongrois Kristof Rasovsky a remporté pour une deuxième fois la Traversée internationale du lac Mégantic, samedi à Lac-Mégantic.

Le vainqueur a parcouru les 10 km de la sixième étape de la Coupe du monde de Marathon FINA/CNSG en un temps de 2 h 6 min 46,3 s.

Comme l’an dernier, la deuxième position est allée à Dario Verani tandis que le Canadien Hau-Li Fan a complété le podium. Ce dernier n’a devancé que par un centième de seconde l’Italien Matteo Furlan.

Chez les femmes, Arianna Bridi et Rachele Bruni ont réussi un doublé italien. La Hongroise Anna Olasz a fini au troisième rang.

Stéphanie Horner, de Beaconsfield, a été la meilleure Canadienne de l’épreuve où étaient également inscrites les Québécoises Andréa Terriault et Mia Desjarlais, qui ont fini huitième et neuvième, dans ce groupe de 12 participantes.

Du côté masculin, le Montréalais Nicolas Masse-Savard, 12e, a été le meilleur Québécois.

David Pouliot, Édouard Bélanger et Maxime Gagnon, tous trois de Québec, ont respectivement terminé 14e, 17e et 18e.

Une réussite

Les organisateurs de l’événement étaient satisfaits du déroulement de la compétition.

«La température a été presque parfaite cette année. Nous sommes comblés par le calibre des nageurs qui ont participé et offert une belle course malgré le vent et les vagues sur le lac. Nous travaillons fort pour recevoir les meilleurs athlètes de nage en eau libre et nous sommes heureux d'avoir pu accueillir 30 nageurs pour cette 13e édition. Notre compétition est réputée à travers le monde, c’est une grande fierté pour nous», a dit Alexandra Désilets, directrice des compétitions, dans un communiqué.

Des athlètes de 12 pays différents ont pris part à la traversée. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait d’une première expérience dans le lac Mégantic. Il n’y a eu aucun abandon malgré les conditions parfois difficiles.