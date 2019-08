Armes à feu aux États-Unis: une culture à revoir

Les deux fusillades sanglantes qui ont fait une trentaine de morts et des dizaines de blessés en Ohio et au Texas en fin de semaine ont, une fois de plus, suscité l’indignation aux États-Unis.

Déjà, des politiciens ont appelé, à nouveau, à un renforcement des lois encadrant la possession d’armes à feu au sud de la frontière, un phénomène récurrent après chaque fusillade de masse.

L’analyste en affaires policières Daniel Cléroux doute toutefois que les choses changent chez nos voisins du sud.

«Il y a une culture totalement différente aux États-Unis, où plus de la moitié des Américains disent qu’avoir une arme à feu, c’est un droit et que ça leur permet de se défendre, au cas où il arriverait quelque chose», a-t-il affirmé dimanche en entrevue au Québec Matin, en rappelant qu’il y a plus d’armes déclarées en circulation que d’Américains.

Tout au plus, les politiciens entrouvrent la porte à «encadrer les gens qui pourraient se servir d’armes à feu dans de mauvais contextes, comme les gens avec une maladie mentale, mais on est loin de dire qu’il n’y aura plus d’armes à feu», a-t-il ajouté.

Dans le cas de la fusillade survenue dans un bar de l’Ohio, le tireur a utilisé une arme longue de calibre .223 pour perpétrer son carnage, tuant neuf personnes et en blessant 27 autres, avant d’être abattu par la police.

«Il s’agit d’une arme longue qui a une très bonne portée et une pénétration incroyable, qui tue instantanément lorsqu’elle touche une victime», a détaillé M. Cléroux.

L’intervention rapide des policiers, tant en Ohio qu’au Texas, a probablement empêché les bilans d’être beaucoup plus lourds.

«On est chanceux, parce qu’il y a des policiers qui sont prêts, qui sont proches. [...] Aux États-Unis, il y a beaucoup de patrouilles de policiers dans les centres d’achat», a noté l’analyste.

«Il y a des policiers qui sont assignés là-bas. C’est volontaire. Il y a même des entreprises qui demandent l’assistance [des policiers] et qui payent pour avoir de la police sur place», a-t-il ajouté.