Céline Dion inspire le 7e art

J’irai où tu iras s’ajoute à une liste croissante d’œuvres cinématographiques associées à Céline Dion. Plus tôt cette semaine, on apprenait que l’artiste de 51 ans avait participé au tournage d’un documentaire sur David Foster. Le réalisateur et compositeur canadien est derrière quelques-uns des plus grands succès anglophones de l’étoile de Charlemagne, comme All By Myself, The Power of Love, Because You Loved Me et The Prayer.