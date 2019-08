C’est arrivé la semaine du 4 août

Photo d'archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P0298

Après des années de conflits et de tensions, la paix est signée entre les Français et près de 40 nations autochtones, dont les nations iroquoises. C’est la Grande Paix de Montréal négociée, entre autres, par Louis-Hector de Callière et le chef huron Kondiaronk. Le traité signé dans les environs de la Pointe-à-Callière à Montréal apporte une paix durable entre les autorités coloniales françaises et les Premières Nations désormais alliées. La France peut désormais étendre son territoire au-delà des Grands Lacs et jusqu’au golfe du Mexique.