Coupe Rogers : les Canadiens à surveiller lundi

Le tournoi de la Coupe Rogers s’amorce officiellement et les amateurs de tennis de Montréal et de Toronto auront la chance de voir onze de leurs compatriotes en action, lundi.

Chez les messieurs, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Peter Polansky et Brayden Schnur amorceront leur tournoi en simple, tandis que Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil feront équipe dans un affrontement en double.

«Shapo» se frottera au Français Pierre-Hugues Herbert, à 18h30, sur le court central. Les deux athlètes ont remporté chacun un des matchs l’unique qu’ils ont disputé l’un contre l’autre. Le représentant de l’Hexagone et 38e raquette mondiale a eu le meilleur au tournoi de Montpellier cette année, alors que le Canadien a remporté une partie de qualification à Canberra, en Australie, il y a deux ans.

Raonic et Polansky affronteront également des Français, soit Lucas Pouille et Gaël Monfils. L’Ontarien de 28 ans et 17e tête de série sera le premier représentant de l’unifolié à évoluer devant les Montréalais, lui qui jouera à midi. Raonic a gagné trois des quatre duels entre les deux hommes. Pour sa part, Polansky foulera le central après la partie de Shapovalov, en soirée. Le 163e joueur au monde n’a jamais disputé de match contre son rival qui est au 19e échelon.

Schnur sera opposé à l’Américain Tommy Paul, qui est issu des qualifications.

En double, Auger-Aliassime et Pospisil auront les Français Fabrice Martin et Jérémy Chardy, à 15h. Le lendemain, les deux Canadiens s’affronteront en simple.

Du côté des dames, la jeune Leylah Annie Fernandez, 16 ans et 257e raquette mondiale, sera l’unique Canadienne à disputer un match en simple. Elle luttera contre la 91e joueuse mondiale, la Tchèque Marie Bouzkova. Cette dernière a obtenu sa place via les qualifications. Fernandez et son adversaire disputeront le deuxième affrontement présenté en journée sur le court central de l’Aviva Centre.

Dans le volet par équipe, il y aura deux paires de Canadiennes en action. Françoise Abanda et Carson Branstine joueront contre l’Américaine Sabrina Santamaria et la Japonaise Miyu Kato. Finalement, Eugenie Bouchard et Sharon Fichman se frotteront à l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et l’Américaine Abigail Spears. Les deux affrontements sont prévus en début d’après-midi.