Coupe Rogers : les Canadiens fendent l’air en qualifications

Aucun des trois Canadiens n’a finalement survécu aux qualifications de la Coupe Rogers cette fin de semaine, au Stade IGA. Le dernier en lice, Steven Diez, a été éliminé dimanche, au deuxième tour, par l’Américain Bradley Klahn.

Le Torontois de 28 ans n’a pas été une proie facile pour la 93e raquette mondiale, qui s’est imposée en deux manches de 7-6 (4) et 7-6 (5). Faisant preuve d’opportunisme dans les moments cruciaux, l’Américain a réussi à clore le débat en 1 h 33 min et à mettre la main sur le dernier laissez-passer pour le tableau principal.

Occupant présentement le 204e rang mondial, Diez avait surpris le Kazakh Alexander Bublik, 72e au monde, samedi, au premier tour des qualifications. Il s’agissait de sa première victoire de la saison face à un joueur du top 100.

Diez n’a participé qu’une seule fois au tableau principal de la Coupe Rogers. Après avoir obtenu un laissez-passer des organisateurs en 2016, il avait causé la surprise en éliminant le Britannique Kyle Edmund au premier tour.

Le Canadien n’a toutefois jamais réussi à franchir les qualifications de l’événement en cinq tentatives.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Le Lavallois Alexis Galarneau (388e au monde) et le Vancouverois Filip Peliwo (267e) étaient les deux autres Canadiens en action cette fin de semaine au Stade IGA. Ils ont tous les deux subi l’élimination au premier tour.

En bref

Dans les autres matchs de la journée, le Japonais Yoshihito Nishioka, 77e au monde et sixième tête de série, s’est fait surprendre par le Bélarusse Ilya Ivachka (126e) en deux manches de 6-4 et 6-3. Le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (112e) a causé l’autre surprise de la journée en éliminant l’Australien John Millman, 67e au monde et quatrième favori, en trois manches de 6-7(6), 6-3 et 6-4.

Deuxième favori des qualifications, le Britannique Daniel Evans (51e) a défait l’Espagnol Marcel Granollers (103e) en deux manches de 6-3. L’Australien Bernard Tomic (96e), l’Espagnol Feliciano Lopez (64e) et l’Américain Tommy Paul (128e) ont également obtenu leur billet pour le tableau principal.

Paul sera d’ailleurs l’adversaire du Canadien Brayden Schnur (99e) lundi, au premier tour.

Matchs à surveiller lundi