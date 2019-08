Coupe Rogers: Leylah Annie Fernandez connait maintenant son adversaire

La Québécoise Leylah Annie Fernandez se mesurera à la Tchèque Marie Bouzkova, lundi à Toronto, lors du premier tour de la Coupe Rogers.

La future adversaire de la jeune sensation de 16 ans a obtenu son billet pour la compétition principale en vainquant l’Américain Sachia Vickery au dernier tour des qualifications. Elle l’a emporté en deux manches de 6-3 et 6-2.

Bouzkova détient présentement le 91e rang mondial, alors que Fernandez est au 257e échelon. Les deux femmes ont rendez-vous, lundi, à 13h.

Dans un autre affrontement des qualifications, la championne olympique aux Jeux de Rio en 2016, la Portoricaine Monica Puig a mordu la poussière à son deuxième match des qualifications, perdant 6-3 et 6-2 devant Jennifer Brady. L’Américaine de 24 ans poursuivra son parcours conte la Française Kristina Mladenovic.

La compatriote de Brady Francesca Di Lorenzo a aussi connu le plaisir de la victoire, en renversant la Tunisienne Ons Jabeur 6-3, 2-6 et 6-2. Elle jouera son match de premier tour contre la Croate Petra Martic.

La favorite abandonne

Première tête de série des qualifications de la Coupe Rogers, la Chinoise Shuai Zhang a abandonné tôt en deuxième manche de son match contre la Russe Anastasia Potapova.

Zhang tirait de l’arrière 7-6 (2) et 1-1 lorsqu’elle a lancé la serviette, offrant la chance à sa rivale d’accéder au tableau principal. Potapova avait défait l’Ottavienne Gabriela Dabrowski en trois sets lors de son duel de premier tour qualificatif, samedi. Elle se mesura à Belinda Bencic en première ronde du tournoi présenté dans la Ville Reine.

Pour leur part, les deuxième et troisième favorites de l’étape prétournoi, soit l’Américaine Alison Riske et l’Australienne Ajla Tomljanovic, ont confirmé leur place à la compétition qui s’amorcera lundi. Tombeuse de la Canadienne Carol Zhao la veille, Riske a disposé de sa compatriote des États-Unis Varvara Lepchenko 6-4 et 6-4. Tomljanovic a battu une autre joueuse du pays de l’Oncle Sam, c’est-à-dire Christina McHale, 6-4 et 7-6 (2).

Les deux dames ont respectivement rendez-vous avec la Grecque Maria Sakkari et la Polonaise Iga Swiatek. Cette dernière est également issue des qualifications, elle qui a vaincu la Britannique Heather Watson en deux manches de 6-4 et 6-2.

La chaîne TVA Sports diffusera la Coupe Rogers dès lundi, et ce, jusqu’au 11 août.