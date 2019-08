Des déchets néfastes pour les animaux

« Ils ne comprennent pas que leurs canettes d’aluminium se retrouvent déchiquetées dans le foin avec lequel on nourrit nos vaches. Nos vaches tombent malades et dans le pire des cas, elles peuvent mourir », dénonce Sébastien St-Jacques, un producteur laitier du Témiscamingue.

Il est équipé d’un détecteur de métal, mais son appareil ne fonctionne pas avec l’aluminium et le plastique, qui se retrouvent en petits morceaux coupants dans le foin.

En date de dimanche, son message avait été partagé par plus de 13 000 personnes et comptait près de 1000 commentaires.

« Il n’y a pas que les canettes et les bouteilles. On se retrouve avec des sacs de Tim Hortons, de McDonald’s, des verres à café et ça peut se retrouver dans le foin des animaux », explique Yvan Bastien, un producteur laitier de Sainte-Anne-des-Plaines.