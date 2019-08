Elle survit au suicide de ses deux parents

DRUMMONDVILLE | Une femme endeuillée par le suicide de ses deux parents s’accroche à la vie parce qu’elle est convaincue que cette dernière mérite, malgré tout, d’être vécue jusqu’au bout.

Mais elle ne s’attendait pas à ce que son père, Steve Parent, s’enlève la vie à son tour, neuf ans plus tard.

« On vient au monde pour vivre et on est censé mourir naturellement », croit-elle.