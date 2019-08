«Grosse journée» aux douanes

Pour la dernière journée des vacances de la construction, dimanche, des milliers de personnes s’apprêtaient à rentrer au pays, forçant les douaniers à redoubler d’efforts.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a assuré que tous leurs effectifs étaient déployés aux différents postes frontaliers.

«Toutes nos guérites sont ouvertes. On est là, on est préparé, mais ce qu’on vous demande en échange, c’est d’être prêt. C’est un travail d’équipe», a affirmé la porte-parole de l’ASFC, Jacqueline Roby, en entrevue au Québec Matin Week-end, sur LCN.

Elle a donc profité de cette journée pour donner quelques conseils aux voyageurs qui reviendront des États-Unis, des recommandations qui sont valables pour tout l’été, la période la plus achalandée aux douanes.

«On recommande d’éviter les moments les plus achalandés à la frontière, c’est-à-dire la fin d’après-midi et le début de soirée», a entre autres mentionné Mme Roby, qui rappelle que le site internet du gouvernement fédéral indique en temps réel le temps d’attente dans les trois principaux postes frontaliers du Québec.

Pour gagner du temps, elle conseille aussi aux gens d’avoir en main leur passeport et leurs documents de voyage, comme la lettre de consentement de la garde d’un enfant, si les deux parents ne sont pas présents.

Les touristes sont aussi appelés à avoir les reçus de leurs achats effectués aux États-Unis sur eux et à tout déclarer pour éviter les situations fâcheuses.

«Connaissez vos exemptions! Si vous avez quitté le pays depuis plus de 24 heures, vous avez droit à deux bouteilles de vin, une bouteille de spiritueux. Vous pouvez en rapporter plus, mais vous devez le déclarer et payer les droits et taxes», a-t-elle poursuivi.

Jacqueline Roby est par ailleurs revenue sur la question du cannabis, qui est toujours interdit à la frontière malgré sa légalisation l’automne dernier.

«Si vous avez oublié et que vous vous apercevez que vous en avez sur vous, déclarez-le! Au moins, vous ne serez pas pénalisés. Mais si possible, évitez d’en avoir», a-t-elle insisté.