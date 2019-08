«J’étais à un pouce de la mort»

Le résident de l’Indiana et président de la société Tacora Resources, seul à bord, avait décollé une heure plus tôt de Wabush, au Labrador, où l’entreprise exploite une mine. Il rentrait à la maison.

« I’m going down »

« Je me souviens de lui avoir dit : je ne peux pas, je descends (I’m going down). J’insistais pour qu’il prenne bien note de ma position. Je savais que j’avais une chance raisonnable de m’en sortir, mais que je pourrais aussi bien mourir au sol », dit le père de deux jeunes enfants, en entrevue avec Le Journal.

Tout n’était pas gagné une fois au sol. Le pilote était terrifié à l’idée qu’une explosion se produise, voyant « beaucoup » de carburant se répandre. « Une fois sorti de l’avion, j’ai remarqué que je n’avais pas mon appareil GPS sur moi et, sans lui, j’étais certain que je ne serais pas secouru », raconte M. Lehtinen.

Après avoir réalisé que ses chances de survie étaient bonnes, Matt Lehtinen a décidé de documenter son expérience en espérant que d’autres puissent en tirer des leçons. C’était en plus « très utile pour demeurer calme et concentré ».

Photo courtoisie, Matt Lehtinen

Dans une vidéo publiée vendredi sur YouTube, qu’il dédie aux personnes qui l’ont aidé, on le voit, au beau milieu de la forêt, annoncer à la caméra qu’il a survécu à l’écrasement. On l’entend aussi s’exclamer de joie quand, cinq heures plus tard, un avion militaire et un hélicoptère survolent finalement sa position.