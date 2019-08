L’Impact s’est laissé endormir

COMMERCE CITY | L’Impact n’a pas joué un bon match et il ne faut pas chercher plus loin que ça pour expliquer la lourde défaite contre les Rapids du Colorado. À LIRE AUSSI : Une dégelée au Colorado

« C’est difficile de remporter un match de soccer quand tu accordes six buts. Tu ne te donnes pas beaucoup de chances », a résumé Daniel Lovitz.

Rémi Garde, qui était d’un calme exemplaire, a blâmé le manque de mordant offensif pour expliquer en partie le revers.

« C’est un match un peu bizarre, il n’y avait pas beaucoup de rythme et on s’est laissés endormir en première mi-temps et surtout offensivement, on n’a pas su peser sur le match.

« On avait des actions faciles à jouer, on les a galvaudés par manque de concentration. »

Jeux arrêtés

L’Impact a connu une soirée très difficile sur les jeux arrêtés, ce qui n’a pas échappé à Garde.

« Notre faiblesse ce soir sur les coups de pied arrêtés était trop importante pour espérer un autre résultat», a-t-il résumé.

L’entraîneur-chef estime que ses hommes n’ont tout simplement pas voulu se battre lors de ces phases cruciales.

« Sur les coups de pied arrêtés, je fais jouer mes équipes sur le marquage individuel et ça ne se travaille pas. »

Complaisance

Peut-être y avait-il aussi un élément de complaisance puisque l’Impact affrontait la pire équipe de la MLS après avoir battu facilement l’Union de Philadelphie la semaine dernière, équipe qui était au sommet de l’Association Est.

« On a joué contre une équipe qui pouvait faire en sorte qu’on baisse notre garde et ça serait complètement inapproprié, mais je ne pense pas que ç’a été le cas.

« C’est une constante depuis le début de la saison, on élève notre niveau de jeu contre les équipes de haut de classement et on ne se présente pas vraiment contre les équipes qui sont derrière ou près de nous et je ne comprends pas ça parce que tout le monde sait que c’est un peu fou en MLS.»»

Zachary Brault-Guillard a été encore plus tranchant.