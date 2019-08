Mode de stars: écodesign

Relents des années 1990, aux côtés des robes nuisettes et des carreaux grunge, les crop tops conjuguent avec une touche de nostalgie les silhouettes estivales de toutes sortes. Et qui de mieux pour relancer la tendance que celle qui en a fait sa signature pendant cette décennie. Jennifer Lopez incarne Jenny From The Block alors que Ralph Lauren réinterprète le combo en agençant un haut court à col cheminée couvert de 43 000 cristaux à une jupe à bande coulissante ; le parfait mélange de sport-chic auquel la superstar nous a habitués. Cependant, pour la nouvelle génération, ce look est novateur et se marie non pas à des tailles basses, mais à des pièces qui cachent le nombril.

Photo AFP