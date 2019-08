Suicide démographique? Mauvaise idée!

C’est la thèse de l’humanité-parasite. Mais précisons-le : elle n’est pas destinée à l’ensemble de l’espèce. La surpopulation de la Chine ne nous concerne apparemment pas. Celle de l’Afrique non plus. Ce sont les Occidentaux qui doivent programmer leur disparition ou leur régression.

Le message s’adresse aussi aux Québécois : eux non plus ne devraient plus faire trop d’enfants. Mais soyons sérieux un instant : imaginons que les Québécois, d’un coup, pris d’un grand désir de sauver la planète, soient prêts à s’immoler pour elle. Collectivement, ils feraient le choix de la disparition. Cela n’aurait à l’échelle de la planète aucun effet. Personne ne s’en rendrait compte. On pourrait appeler ça : disparaître pour rien.

Nous sommes dans le domaine de l’irrationalité collective. On ne se soucie pas de l’efficacité de notre action. On veut avoir bonne conscience et afficher sa vertu écologique au monde entier.