Touriste chez soi

Il n’y en avait plus là où nous nous en procurons habituellement, ma fiancée et moi. Aussi, nous avons pris prétexte d’aller saluer des amis qui exposaient dans une foire alimentaire sur l’île pour passer en acheter directement à la fromagerie. Ma blonde vient de tomber en vacances et nous n’avions pas grand-chose d’autre à faire.

Mais chacun d’entre eux en vaut la peine, avec leurs magnifiques maisons centenaires (on pourrait vivre ici), leurs six belles églises (on pourrait se marier là), leurs kiosques à légumes (on pourrait acheter des fraises, le blé d’Inde es-tu sorti ?), puis leurs vues subreptices sur le Saint-Laurent et ses deux rives (regarde, c’est la basilique de Sainte-Anne là-bas).