[VIDÉO] Un policier tire sur un chien et tue une femme au Texas

ARLINGTON | Une femme d’Arlington, au Texas, est morte après qu’un policier l’eut tuée en voulant viser un chien qui aboyait.

Selon la police de cette ville en banlieue de Dallas, mardi en début de soirée, un appel est reçu par les services d’urgences pour une femme qui se serait évanouie sur une pelouse.

Sur place, les policiers ont eu de la difficulté à retrouver cette personne, jusqu’à ce que l’un d’entre eux l’aperçoive, allongée dans l’herbe avec, à ses côtés, un labrador retriever de 18 kg, non tenu en laisse.

Alors qu’un agent demande à plusieurs reprises si elle se sentait bien, le chien aurait commencé à courir vers lui en aboyant, a indiqué la police. L’agent a alors reculé, pris son arme et tiré «à de multiples reprises sur le chien», selon le communiqué.

Au moins une balle aurait touché au torse la femme de 30 ans, Margarita Brooks. Arrivée à l’hôpital, elle est déclarée morte.

Selon le journal local Forth Worth Star-Telegram, elle était itinérante et fréquentait l’endroit de sa mort avec son chien et son mari. Elle est aussi la fille d’un capitaine des services d’incendie de la ville.

Les autorités ont déclaré que la fusillade avait eu lieu dans un endroit «limitrophe à un boisé dense», derrière une entreprise commerciale. Ils ont déclaré que l’incident avait été filmé par la caméra de service de l’agent et que la vidéo serait visionnée dans le cadre de l’enquête.

L’agent qui a tiré est âgé de 25 ans, et est une recrue diplômée en février. Il avait suivi une formation de huit heures sur les interventions impliquant un chien. Depuis l’incident, il a été assigné à des tâches administratives, un geste automatique après une fusillade.

ATTENTION: Les images de cette vidéo peuvent choquer.