S’assurer d’être visible et prévisible à vélo fait partie des règles à suivre pour circuler en toute sécurité. Maintenant que la saison est bien entamée, il ne faut surtout pas relâcher ces bonnes pratiques.

1. Accessoires obligatoires le jour...

Il faut d’abord s’assurer que son vélo soit bien doté des accessoires de visibilité exigés par le Code de la sécurité routière, notamment un réflecteur blanc à l’avant et un rouge pour l’arrière, ainsi que des dispositifs réfléchissants sur les roues et les pédales. Il est d’ailleurs intéressant de savoir que les éléments réfléchissants mobiles, sur les roues (mouvement rotatif) et sur les pédales (mouvement de haut en bas), sont davantage reconnaissables qu’un dispositif réfléchissant fixe, explique Magali Bebronne, chargée de programme chez Vélo Québec. Des modifications ayant été apportées au Code en début d’année, un coup d’œil au site de la Société de l’assurance automobile du Québec (saaq.gouv.qc.ca) est tout indiqué pour connaître les détails.

Photo courtoisie

2. ...Et la nuit !

Le Code de la sécurité routière exige également que le vélo soit muni d’un phare ou d’un feu blanc à l’avant, ainsi que d’un feu rouge arrière pouvant être clignotant, lors d’une randonnée à la noirceur. Un feu rouge qui clignote permet d’être plus visible, mais rend l’évaluation de la distance plus difficile, précise Mme Bebronne. Elle suggère d’opter pour une lumière robuste et facile à enlever (afin de pouvoir l’emporter lorsqu’on laisse son vélo, pour ne pas se la faire voler), dotée d’un port USB pour la recharger et d’un système d’alerte signalant un affaiblissement de la batterie. D’autres lumières fonctionnent grâce à l’énergie créée par un moyeu à dynamo activé par la rotation des roues, offrant une lumière constante et évitant de devoir retirer le phare pour le recharger.

Photo courtoisie

3. Encore plus voyant !

Porter des vêtements et un casque de couleurs éclatantes, munis de bandes réfléchissantes, augmentera également la visibilité du cycliste. Plusieurs fabricants de vêtements et d’accessoires pour cyclistes comme Garneau incluent ces éléments de visibilité dans les maillots, cuissards, sacoches, etc., mais il est toujours possible d’en ajouter. Par exemple, en fixant une lumière rouge à l’arrière de son casque.

Photo courtoisie

4. Faire briller son vélo

Chez Bicycles Record, les amateurs de vélo qui souhaitent être davantage vus optent également pour des pneus à flancs réfléchissants ou des bandes réfléchissantes autocollantes ajoutées sur le cadre et les jantes du vélo, afin de le faire briller.

Photo courtoisie

5. Adopter un comportement prévisible

Rouler en ligne droite, signaler ses intentions, éviter les angles morts, créer un contact visuel avec les autres usagers de la route aux intersections et suivre le sens de la circulation font partie des bons comportements à adopter pour s’assurer de toujours être vu, comme le rappelle la plus récente campagne de sécurité de Vélo Québec.