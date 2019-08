GAUTHIER, André



Le 31 juillet, à l'âge de 81 ans est décédé André Gauthier, époux de feu Gilberte Picard.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole, Jacques, Daniel et Michel ainsi que leur conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses soeurs, ses neveux et nièces en plus de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 11 août 2019 de 9h à 13h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le dimanche 11 août 2019 dès 13h en la chapelle du salon.Un goûter sera servi après la cérémonie.