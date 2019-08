3 destinations de la Sépaq

Même dans le réseau de la Sépaq, les disponibilités pour un séjour sont nettement plus grandes après les vacances de la construction pour profiter de la nature et de la plage où on loue des embarcations.

Vérification faite auprès de trois destinations, au moment d’écrire ces lignes, il restait des disponibilités pour de courts séjours jusqu’à la fête du Travail. C’était le cas en chalet, en mode prêt-à-camper ou en yourte. Il y avait aussi plusieurs emplacements de camping libres.

Parc du Mont-Tremblant

Comme dans tous les parcs nationaux, de beaux sentiers mènent à des cours d’eau ou à des panoramas.

Ce qui est moins connu, ce sont les deux plages aménagées : celle de la Crémaillère dans le secteur de la Diable (via Lac-Supérieur) et celle du lac Provost dans le secteur de la Pimbina (via Saint-Donat). À louer : canots, kayaks, pédalos et planches à pagaie.

Aussi à découvrir : les sentiers de vélo (plus de 100 km !) et la via ferrata du Diable, des passerelles et des ponts à 200 m d’altitude.

Parc du Mont-Orford

Aussi fort populaire, ce parc national compte également deux plages surveillées : celle du lac Stukely et celle du lac Fraser, moins fréquentée. Mêmes embarcations à louer qu’au parc du Mont-Tremblant. Aires de jeux pour enfants.

Une nouveauté : les sentiers de vélo de montagne (location offerte).

Centre touristique du Lac-Simon

Sable fin, eau claire, deux kilomètres de rives. Voilà un aperçu de ce magnifique plan d’eau à Duhamel en Outaouais. En location : canot, kayak ou planche à pagaie.

Les enfants s’en donnent à cœur joie à la glissade ou au trampoline. Volleyball, minigolf, vélo. Il y a de quoi s’amuser, tout en étant entouré par la nature.

En bref

Hébergement : chalet, yourte, tente en prêt-à-camper ou camping autonome

Plages surveillées : horaire variable en fin de saison

D’autres idées pour le week-end

De Lachine à Châteauguay

Les week-ends, une navette fluviale pour piétons et cyclistes relie la Marina de Lachine à la paisible île Saint-Bernard. Paiement en argent comptant.

Au village de Fred Pellerin

On découvre Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, par les tours en carriole, mais aussi en vélo, du village à la plage. Hébergements variés abordables.

