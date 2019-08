Alejandro Bedoya a eu du courage

Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire dimanche dans la MLS. Après avoir marqué le premier but de l’Union de Philadelphie pendant la 3e minute d’un match contre le D.C. United, à Washington, Alejandro Bedoya a célébré avec ses coéquipiers et s’est ensuite dirigé vers un micro qui capte les sons ambiants au bord du terrain, il l’a empoigné et a pressé le Congrès des États-Unis « de faire quelque chose dès maintenant pour mettre un terme à la violence par les armes à feu ».

Lundi, Bedoya, qui vient du New Jersey, a été nommé joueur de la semaine dans la MLS, un titre qui est déterminé par un vote des médias et des partisans, et c’est certainement à cause de sa sortie qui est appuyée par ses pairs.

« Je suis d’accord avec lui. Je crois qu’il a été incroyablement courageux, a soutenu Daniel Lovitz qui vient lui-même de Philadelphie. Les athlètes ont une plateforme pour s’exprimer quand ils trouvent le micro.

Le défenseur de l’Impact a ajouté qu’il n’aimait pas l’image que son pays projette.

« Quand on vit dans un pays étranger et qu’on voit que c’est ce qu’on montre de notre pays aux informations, c’est gênant.