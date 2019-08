Baseball majeur: des matchs éliminatoires dès le 1er octobre

À un peu moins de deux mois de la conclusion de la saison régulière, le baseball majeur a annoncé les dates des différents affrontements éliminatoires qui s’entameront le 1er octobre.

La saison régulière devrait prendre fin le 29 septembre, et les séries commenceront deux jours plus tard; un match-suicide sera présenté le 30 septembre si un bris d’égalité est nécessaire. Le lendemain, le duel des meilleurs deuxièmes de la Ligue nationale aura lieu, tandis que celui de l’Américaine suivra la journée suivante.

Les séries de division s’amorceront les 3 et 4 octobre, et les séries de championnat, les 11 et 12 octobre. La 115e Série mondiale prendra son envol le 22 octobre, ce qui pourrait mener à un potentiel septième match le 30 octobre.

Les champions en titre de la Série mondiale sont les Red Sox de Boston, qui l’avaient emporté en cinq rencontres face aux Dodgers de Los Angeles l’an passé.