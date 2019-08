Bolivie: un bus transportant des médecins chute dans un ravin, 14 morts

Au moins 14 personnes sont mortes et 21 autres ont été blessées dans la chute d’un car qui transportait une délégation de médecins volontaires vers le nord de la Bolivie, ont annoncé les autorités de ce pays où les accidents de ce type sont fréquents.

Onze femmes figurent parmi les victimes, selon le coordinateur des services de santé de la région d’Apolobamba, le docteur Daniel Quelca.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule a chuté dimanche soir dans un ravin pour une raison inconnue au niveau de Charazani, à 250 km au nord de La Paz.

Cette délégation de médecins boliviens se déplaçait dans le cadre d’une mission de la fondation MedFund qui devait visiter plusieurs villages de la région d’Apolo cette semaine.

En avril, 25 personnes étaient mortes dans un accident similaire, le pire depuis le début de l’année en Bolivie.

Le week-end des 19 et 20 janvier, 22 personnes étaient décédées dans une collision frontale et 12 autres dans la chute d’un car dans un ravin. Par ailleurs, un accident le 18 février entre un autocar et un camion avait fait 24 morts.