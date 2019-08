Les extrêmes idéologiques sont bien présents au Québec. Et tels des chiens de faïence, fussent-ils de gauche ou de droite, ces extrémistes se regardent avec animosité.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Climat toxique

Il y a quelques jours, après avoir visionné le discours épouvantable d’une dame dans le cadre de la manifestation appelée « Vague bleue », j’avais dénoncé , sans réserve, que l’on puisse laisser ainsi, à l’estrade, une dame, Diane Blain, vociférer de telles insanités carrément racistes.

La riposte est venue de plusieurs partisans de la droite identitaire. Et ça continue encore aujourd’hui. On ne décolère pas. Je suis désormais un « sale mondialiste » semble-t-il.

Ah bon.

Et combien de fois m’a-t-on apostrophé pour m’enjoindre à dénoncer « l’autre bord », tsé les extrémistes de gauche, les antifas!

Quiconque s’intéresse un peu à ce que je fais a remarqué depuis longtemps que je ne me gêne pas pour dénoncer les dérives de l’extrême gauche. Comme ici, il n’y a que quelques semaines à peine. Pour rappeler, notamment, que ces extrémistes-là n’ont pas hésité à s’en prendre à des journalistes dans le passé. Même ici, au Québec.

Cette fois-là, c’est les sympathisants de cet extrémisme-là qui me sont tombés dessus. Un « sale raciste identitaire de droite » suis-je. Et les mêmes apostrophes : « quand vas-tu dénoncer l’extrême-droite... hein! hein! »

C’est simple pourtant, dès que les identitaires de droite projettent de prendre la rue, les identitaires de gauche, systématiquement, vont leur tomber dessus. Aussi simple que ça. Pas de nuances à faire ici. Ça fonctionne comme ça.

Lors de la « Vague bleue », il y a eu quelques débordements de chaque côté. Si le discours de Diane Blain a choqué, les manigances des antifas lors de cette manifestation étaient tout aussi infectes. La violence en prime.

« La bombe »

L’amateur de balados que je suis aime profiter de la longue route à faire pour se mettre à jour en ce domaine. C’est ainsi qu’entre l’Outaouais et la Gaspésie, je me suis tapé, d’un trait, les huit épisodes de la série La bombe du réalisateur Gabriel Allard.

Son projet? Une immersion au sein des groupes d’extrême droite au Québec. Voici comment on présente la série :

« Dans la série La bombe – Au pays de la droite nationaliste, le réalisateur Gabriel Allard, fait un face à face avec une réalité émergente ; la popularité grandissante des groupes d’extrême droite au Québec. Sa quête l’amène à se questionner sur le sens du nationalisme, les enjeux d’immigration et le projet de société des québécois. Ses interrogations personnelles situent socialement les enjeux plus percutants de l’avancement de la droite radicale. »

Malgré quelques longueurs, cette série vaut l’écoute, ne serait-ce que pour suivre le chemin du questionnement du réalisateur sur le sens de son « nationalisme » et la manière dont le « nationalisme » en général est instrumentalisé par certains groupes d’extrême-droite.

AFP

Habilement quand même, Gabriel Allard démystifie le discours de quelques-unes des figures de proue de mouvements comme La meute par exemple. Sa discussion avec Patrick Beaudry, l’un des trois fondateurs de ce mouvement, est à écouter absolument.

Critiques des seuils d’immigration, de l’islam radical, de l’interventionnisme gouvernemental, les thèmes habituels de la droite identitaire qui sont déclinés entre les quelques bières que s’enfilent le réalisateur et son invité.

Si pour certains, le seul fait de critiquer les seuils d’immigration est, en soi, « radical » - on se souvient du premier ministre Philippe Couillard qui avait accusé le chef de la CAQ François Legault de « souffler sur les braises de l’intolérance » pour le fait d’avoir suggéré qu’on puisse réduire ces seuils – je n’ai pas trouvé en Patrick Beaudry un étendard de l’intolérance à clouer au pilori.

Des nuances, d’ailleurs, que le réalisateur apportera lui-même à la suite de cette discussion avec ce membre fondateur de La meute. Toutefois, ce type de discours peut mener à des dérives carrément racistes comme on l’a vu avec Diane Blain. Et trop souvent, au sein de tels mouvements identitaires de droite, on ne fait pas dans la nuance mettons.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

« Bombe de gauche »

En écoutant la série de Gabriel Allard, je n’ai cessé de me dire que ce travail d’immersion, d’enquête, serait nécessaire, pertinent et fort intéressant si on reproduisait pour mieux comprendre et documenter l’extrémisme de gauche au Québec.

Car cet extrémisme-là est, lui aussi, en progression. Et surtout, il trouve des accointances, affichées ou plus discrètes, en politique, dans les milieux universitaires et dans certains médias.

On se rend compte assez rapidement d’ailleurs, en fouillant un peu, que les dérives de l’extrême-gauche au Québec sont peu documentées. Si on trouve des dizaines de textes sur le « danger » (ou toutes déclinaisons en ce sens) que représente l’extrême-droite, rien de tel quand il est question de l’extrémisme de gauche.

Un des chiens de faïence attire beaucoup l’attention; l’autre pas. Il est plus que temps de monter un projet documentaire du type « La bombe » afin de s’intéresser à la progression de l’extrémisme de gauche au Québec.