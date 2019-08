Embellir le Plateau grâce aux artistes du coin

Depuis plusieurs années, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal offre l’occasion aux artistes montréalais d’embellir des éléments publics de son territoire. Cette initiative a permis en 2019 de décorer cinq pianos publics en plus de boîtiers électriques.

En plus de donner une certaine visibilité aux artistes, l’arrondissement leur verse un cachet en fonction du mandat. «Avec un appel de projets [publié par l’arrondissement], l’artiste sait dans quoi il s’embarque», explique l’agente de recherche de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Isabelle Winter.

Les projets d’embellissements des pianos ont suscité un certain engouement, souligne Mme Winter. «C’est assez surprenant, on a reçu 7-8 propositions pour les cinq caissons de pianos en l’espace d’une semaine», mentionne celle qui chapeaute le projet d’œuvres sur boîtiers électriques de la rue Prince-Arthur.

Appels d’offres publics

Afin de sélectionner les artistes, l’arrondissement lance des appels d’offres publics. Il évalue par la suite l’originalité des projets soumis.

L’œuvre proposée devra s’intégrer au milieu en considérant la murale adjacente, la végétation et l’environnement immédiat.

Les personnes intéressées à déposer un projet peuvent écrire à l’adresse suivante: isabellewinter@ville.montreal.qc.ca