Jeux panaméricains : Chartier couronné champion à Lima en trampoline

(Sportcom) – Après avoir connu des qualifications plus difficiles dimanche, Jérémy Chartier a su se reprendre lors de la finale de l’épreuve individuelle de trampoline qui était présentée lundi, aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou. Le Québécois a récolté 57,440 points pour devancer tous ses adversaires et remporter la médaille d’or.

Même s’il a peiné à se qualifier pour la grande finale, c’est avec confiance que l’athlète de 18 ans s’est amené sur le trampoline lundi soir.

«Je savais que le podium était accessible! J’avais raté ma première routine dans les qualifications, mais je me suis bien repris dans ma routine libre et j’ai pu me qualifier pour la finale. Je devais avoir une prestation similaire pour terminer dans le top 3 et c’est ce que j’ai fait», a indiqué Chartier qui avait visualisé cette performance à plusieurs reprises avant de s’élancer.

«Tout au long de la journée, je repensais à mes entraînements et à ce que mon entraîneur et moi avions parlé. Quand j’ai commencé, je savais exactement quoi faire. Je me suis concentré sur des points techniques bien précis et tout a bien fonctionné. Je suis fier du résultat!»

Au classement final, l’athlète de 18 ans a devancé les Américains Jeffrey Gluckstein (57,290 points) et Ruben Padilla (57,160 points).

Le champion panaméricain profitera maintenant de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement en vue de compétitions internationales auxquelles il prendra part au mois de septembre prochain.

Milette ne peut répéter ses exploits

En vertu de sa première place à l’issue des qualifications, Sarah Milette était la dernière à s’élancer lors de la finale de l’épreuve individuelle féminine. Après un bon départ, la trampoliniste de Longueuil a commis des erreurs techniques coûteuses qui ont anéanti ses chances de terminer sur le podium.

«J’avais eu de bonnes performances en préliminaires et j’aurais aimé mieux faire en finale. J’ai éprouvé des difficultés à la fin de ma routine et je n’ai pas obtenu le dénouement espéré», a expliqué la Québécoise qui avait de grandes ambitions pour ces Jeux panaméricains.

«Je visais le podium, alors c’est sûr que je suis quelque peu déçue.»

Au final, Milette a reçu 51,515 points, un résultat bon pour le cinquième rang. Seule autre Canadienne en lice, Samantha Smith a récolté une note de 53,735 points pour monter sur la plus haute marche du podium. Elle a terminé devant l’Américaine Nicole Ahsinger (52,540 points) et la Mexicaine Dafne Navarro Loza (52,510 points).