Le 40e anniversaire de la Coupe Rogers

Lundi soir, dans le cadre du 40e anniversaire de la Coupe Rogers, plusieurs personnalités étaient présentes à la soirée VIP. Au cours de la réception, on a procédé à la coupe traditionnelle du gâteau d’anniversaire.

Les deux grands bâtisseurs du tournoi, Eugène Lapierre et Richard Legendre, entourent Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Pascale Bourbeau.