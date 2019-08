Le calendrier préparatoire de la LNH s’amorcera le 15 septembre

La Ligue nationale de hockey (LNH) a publié lundi le calendrier officiel de ses rencontres préparatoires qui s’amorcera le 15 septembre, et les partisans du Vieux-Continent pourront assister à quelques matchs.

Ainsi, la première partie hors-concours mettra aux prises les Coyotes de l’Arizona et les Golden Knights à Las Vegas. Le lendemain, soit le 16 septembre, les Blues de St. Louis, champions en titre de la Coupe Stanley, visiteront les Stars de Dallas.

Certains clubs se rendront en Europe pour disputer la victoire à des équipes locales dans le cadre d’une tournée. Les Blackhawks de Chicago feront face aux Eisbären de Berlin en Allemagne, et les Flyers de Philadelphie seront à Lausanne, en Suisse, pour y affronter le HC Lausanne. Des rencontres de saison régulière seront aussi disputées ultérieurement en Suède et en République tchèque.

Par ailleurs, les Red Wings de Detroit et les Blues se rendront à Calumet, au Michigan, le 26 septembre. Cette ville a remporté le concours Kraft Hockeyville USA 2019.

De son côté, le Canadien de Montréal disputera sept matchs entre le 16 et le 28 septembre. Il accueillera tout d’abord les Devils du New Jersey, qui joueront avec la moitié de leur effectif. Le Tricolore poursuivra ensuite avec deux matchs face aux Panthers de la Floride. Le premier des deux affrontements aura lieu à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. La ville de Renous, voisine de Bathurst, a remporté le concours Hockeyville 2019 de Kraft et accueillera donc les deux formations.

Le Bleu-Blanc-Rouge se rendra ensuite à Ottawa pour défier les Sénateurs. Une série aller-retour face aux Maple Leafs de Toronto suivra, et finalement, un dernier affrontement aura lieu face aux Sénateurs pour clôturer le calendrier préparatoire.

La saison régulière s’amorcera quant à elle le mercredi 2 octobre.