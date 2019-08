Les artistes et les beaux malaises

Vendredi, je vous demandais si vous ressentiez un malaise à ce qu’Éric Salvail fasse la fête dans un bar de karaoké de Montréal. Drôle de hasard, quelques heures plus tard, Le Journal parlait d’un malaise autour de la participation de Luck Mervil à un spectacle hommage à Boule noire à Saint-Jérôme. Hier, on apprenait que Kevin Spacey avait créé un malaise en récitant un poème à Rome, en Italie.

En mai 2018, Luck Mervil avait plaidé coupable à une accusation d’exploitation sexuelle sur une mineure de 17 ans. Il a été condamné à une peine de six mois à purger à la maison. Or samedi, la veuve de Boule Noire l’a choisi (après le désistement de plusieurs artistes) pour un spectacle hommage présenté à Saint-Jérôme. Elle a affirmé qu’il était un ami de Georges Thurston.

En passant, vous rappelez-vous la vidéo pleine d’arrogance de Luck Mervil quand il a reçu sa sentence ? Il promettait qu’il expliquerait « ce qu’il avait pensé de la façon d’agir des médias et de leur manque de rigueur ». On attend toujours ses explications...

Ce que j’en pense ? À partir du moment où Mervil a payé sa dette à la société (même si on trouve que c’était une sentence bonbon), rien ne devrait l’empêcher d’exercer son métier. Mais en même temps, rien n’empêche le public de manifester son désaccord en n’achetant pas de billet pour ses spectacles. (Sur ces questions, chacun a son propre seuil de tolérance : on peut par exemple pardonner à un harceleur ou un exhibitionniste, mais pas à un pédophile ou un meurtrier).

Spacey est pourtant innocent jusqu’à preuve du contraire... Vous savez la poursuite contre lui pour attentat à la pudeur et agression sexuelle au Massachusetts ? Elle a été abandonnée il y a une quinzaine de jours. Bien sûr, il reste d’autres enquêtes aux États-Unis et en Angleterre, mais il n’a pas encore subi de procès juste et équitable... alors faut-il le traiter en paria d’ici là ?