Mardis cyclistes: trois Québécois se préparent pour le Tour de l’Avenir

Avant de prendre l’avion pour la France, où ils prendront part au Tour de l’Avenir, les Québécois Nickolas Zukowsky, Adam Roberge et Laurent Gervais feront escale à Montréal, où ils prendront part à la prochaine étape des Mardis cyclistes de Lachine.

Avec Pier-André Côté et Charles-Étienne Chrétien, le trio formera la délégation canadienne au Tour de l’Avenir, une compétition de 10 étapes réservée aux cyclistes de 23 ans et moins. Considérée comme un tremplin pour le Tour de France, elle se déroulera du 15 au 25 août prochains.

Gervais était présent la semaine dernière aux Mardis cyclistes, et ce n’était pas pour un rôle de figuration. Il a remporté l’épreuve devant Hendrik Pineda, notamment en ayant le dessus lors du sprint final.

Tout comme Zukowsky et Roberge, qui ont chacun participé à deux des huit étapes jusqu’ici, Gervais tentera de jouer les trouble-fête au sein du peloton des meneurs au classement général. S’il est mathématiquement impossible pour les trois hommes de terminer en tête du classement cumulatif, ils pourraient malgré tout jouer un rôle dans la lutte, puisque Raphael Parisella, Alexis Cartier, Nicolas Côté et Pineda montrent respectivement des récoltes de 613, 579, 568 et 535 points.

Lemieux veut la perfection

Chez les femmes, Raphaële Lemieux sera en quête d’une huitième récolte parfaite de 131 points en neuf épreuves. Seule la deuxième course lui a échappé en raison d’une chute.

Dans la Coupe relève, Matisse Julien est très confortablement installé au premier échelon du classement chez les adolescents, tout comme Coralie Lévesque au sein du volet féminin.

Justin Roy est quant à lui au premier rang dans la Coupe des jeunes, réservée aux athlètes de 15 ans ou moins. Maxim Lapointe est dans la même position chez les filles.

Les 42es Mardis cyclistes de Lachine en seront à une avant-dernière soirée, mardi, avant de se terminer la semaine suivante à l’occasion de la 10e étape.