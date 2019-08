Monorail en Égypte: un contrat de 4,5 milliards $ pour Bombardier

Bombardier a annoncé lundi qu’un consortium dont elle fait partie a remporté un contrat d’environ 4,5 milliards $US pour équiper et mettre en service deux nouvelles lignes de monorail en Égypte.

Ainsi, un premier tronçon de 54 km permettra de relier l’est du Caire à la future capitale égyptienne, actuellement en construction, en 60 minutes. La seconde ligne, de 42 km, permettra de relier la Ville du 6 Octobre à celle de Gizeh en 42 minutes.

Bombardier a noué un partenariat avec l’entreprise égyptienne Orascom Construction. La part revenant à Bombardier est estimée à 2,85 milliards $ US tandis que celle d’Orascom est d’environ 900 millions $ US.

Bombardier équipera les deux nouvelles lignes de 70 trains de 280 places chacun qui permettront de transporter environ 45 000 passagers par heure et par direction.

«Notre système INNOVIA Monorail 300 a révolutionné le secteur, car il permet de construire rapidement des lignes de transport en commun à grande capacité et à moindre coût. Avec sa technologie de pointe, ses caractéristiques de sécurité et son design aérodynamique attrayant, il améliorera considérablement la qualité de vie de millions de résidents en réduisant de manière significative leur temps de trajet quotidien», a déclaré Danny Di Perna, président, Bombardier Aérostructures et Services d’ingénierie, par communiqué, lundi.