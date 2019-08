Produits dérivés éducatifs: des jeux pour s’amuser avec «Passe-Partout»

MONTRÉAL | À peine revenus au petit écran, les personnages de Passe-Partout ont déjà une gamme de produits dérivés éducatifs à leur effigie, qui arrive en magasin juste à temps pour la rentrée scolaire.

Les tout-petits et leurs parents peuvent dès maintenant se procurer six casse-têtes colorés et un jeu de mémoire inspirés de l’univers de Passe-Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau, un jeu calqué sur la célèbre boîte à devinettes de Passe-Carreau, de même qu’une peluche du petit phoque Biscuit, fidèle ami de Cannelle.

La chaîne Télé-Québec et la compagnie de jeux et papeterie Pierre Belvédère ont conclu un partenariat pour l’élaboration de ces nouveaux joujoux, destinés au public cible de Passe-Partout et pensés en fonction de contribuer au développement langagier, cognitif, social, affectif et physique des bambins d’âge préscolaire, de 2 à 6 ans.

D’autres articles liés à Passe-Partout seront commercialisés avant les Fêtes.

La deuxième saison de Passe-Partout sera diffusée à l’automne, toujours à Télé-Québec. La première saison, présentée l’hiver dernier, est en nomination à sept reprises à la prochaine Soirée des prix Gémeaux.