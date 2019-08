Sauvons nos lacs

Au Québec, on a beaucoup d’eau, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. C’est peut-être un peu pour ça que ça nous prend du temps avant de nous rendre compte à quel point cette ressource est précieuse et fragile.

C’était plutôt déprimant de lire le dossier du Journal sur l’état de nos lacs, samedi dernier. Plus de quinze ans après l’adoption d’une Politique nationale de l’eau et dix ans après quelques étés marqués par une vaste inquiétude par rapport aux infestations de cyanobactéries, ces fameuses algues bleu-vert, on croyait avoir progressé.