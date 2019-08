Un autre allié de Marc Bergevin serait courtisé

Après Scott Mellanby, voilà qu'un autre membre du Canadien de Montréal pourrait être rencontré par la direction du Wild du Minnesota pour combler le poste de directeur général.

Il s'agit de Sean Burke, qui agit à titre de recruteur professionnel et de conseiller pour les gardiens de but au sein de l'organisation, selon The Athletic.

En plus de Burke et de Mellanby, du Tricolore, le Wild aurait rencontré ou aimerait s'entretenir avec Ron Hextall, Peter Chiarelli, Don Waddell, Brian Lawton, Bill Guerin, Tom Fitzgerald, Chris Drury, Mark Hunter, Bill Zito, Basil McRae et Mike Futa, toujours selon The Athletic.

La semaine dernière, le Wild a congédié le DG Paul Fenton seulement 14 mois après son embauche.