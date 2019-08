Un homme renversé par un train en voulant sauver ses chiens

SURREY | Un homme de 58 ans a été renversé par un train alors qu’il tentait de sauver ses chiens dimanche en Colombie-Britannique.

Selon la Gendarmerie royale, vers 13h, un homme originaire de Surrey a couru en direction d’une voie de chemin de fer qui traverse le parc Semiahmoo, à White Rock, à la frontière américaine.

L’homme a voulu secourir ses deux chiens qu’il avait détachés de leur laisse et qui se sont précipités sur les rails.

Le train qui transportait du pétrole à faible allure a essayé de s’arrêter, mais a toutefois touché l’homme.

Transporté à l’hôpital, il a subi plusieurs blessures qui ne mettent toutefois pas sa vie en jeu. Les chiens s’en sont sortis indemnes.

«J'ai vu un chien courir à travers les buissons et j'ai entendu un groupe de personnes crier et le train s'était arrêté», a déclaré à Global News September Farrow, une des nombreuses témoins qui participait à un festival dans le parc au moment de l’incident. C'était assez effrayant.»

L'entreprise Burlington Northern and Santa Fe Railway a indiqué par voie de communiqué que le conducteur a klaxonné et fait siffler le train plusieurs fois avant l’impact et a ouvert une enquête sur l’incident.