Wayne Rooney de retour en Angleterre?

Le D.C. United, en Major League Soccer (MLS), pourrait voir sa vedette Wayne Rooney retourner dans son pays d’origine.

Selon le quotidien «Washington Post», l’attaquant de 33 ans aurait été approché par Derby County. Cette organisation est une habituée de la deuxième division anglaise, dans laquelle elle stagne depuis maintenant 12 ans.

L’agent de Rooney, Paul Stretford, a déclaré que son client pourrait également devenir joueur-entraîneur très rapidement. Derby était, jusqu’à récemment, entraîné par Frank Lampard, légende vivante de Chelsea et nouveau sélectionneur des Blues.

Stretford mentionne aussi l’intérêt du club de première division anglaise Burnley, 15e de la dernière campagne. Rooney a passé la plus grande partie de sa carrière dans cette ligue, passant 13 ans à Manchester United et trois avec Everton.

Toujours d’après le journal de Washington, Rooney dit aimer sa vie à Washington et vouloir y disputer la saison 2020, mais mentionne s’ennuyer de l’Angleterre. Sa femme Coleen et lui possèdent une maison en banlieue de Manchester et ont grandi tous les deux dans le même quartier de Liverpool. Le couple a aussi quatre enfants.

L’international anglais est le meilleur marqueur de l’histoire de Manchester United (183 buts) et de la sélection anglaise (53 buts). Depuis ses débuts avec le D.C. United en 2018, il a totalisé 23 buts et 12 passes décisives en 44 parties.