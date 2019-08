IPPERSIEL, Céline



Le 3 août 2019, à l'âge de 61 ans est décédée Mme Céline Ippersiel, épouse de M. Gaétan Favreau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie, sa petite-fille Eva, sa tante Thérèse Paré, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 8 août 2019 de 13h à 17h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900wwww.dignitequebec.com