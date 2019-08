4 astuces pour rendre la rentrée amusante

Combien de fois entendez-vous : « L’école recommence, c’est plate » avant le début des classes? Il est assuré que cette phrase revient à maintes reprises. Faites en sorte de la supprimer de la bouche de vos enfants en rendant la rentrée palpitante cette année! Parce qu’apprendre, c’est tout sauf « plate » !



Voici donc 4 astuces pour rendre le début des classes plaisant





1. Changer la perception de l’école chez votre enfant



En ayant vous-mêmes une attitude positive par rapport à l’école, il est certain que vous influencerez votre enfant. Miser sur le fait qu’il est plus que chanceux de pouvoir aller à l’école, que si vous pouviez le faire, vous retourniez vous-même à l’école. L’accessibilité à l’apprentissage c’est le plus beau présent que vous pouvez lui offrir!





2. Faire une sortie familiale de façon annuelle pour souligner la rentrée scolaire



Attention ici, on ne fête pas la fin des vacances, mais bien la rentrée scolaire ; on célèbre l’éducation. Le but est de rendre l’apprentissage « cool ». L’école c’est plaisant, on va même souper au restaurant pour souligner le début de l’école. Vos enfants auront pour réflexe de repenser à cette fameuse sortie l’année prochaine et ça deviendra peut-être même une tradition dans votre famille.





3. Le retour à l’école, le retour des soirées films/séries en famille



Instaurez une petite routine divertissante en lien avec le début de l'école comme écouter un épisode d’une série que toute la famille adore un soir de semaine. C’est le moment en famille où l’on sort le pop corn! Insistez sur le fait que c’est le « spécial » rentrée scolaire qui recommence. Finalement, c’est agréable la rentrée?





4. Journée bricolages pré-école



C’est connu, les enfants aiment bricoler et laisser aller leur créativité. Ça peut être une très bonne idée de faire plaisir aux enseignants/amis en leur préparant un bricolage personnalisé. Il est assuré que votre enfant aura du plaisir à les réaliser et il aura du même coup très hâte à la première journée pour distribuer ses créations.