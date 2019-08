6 conseils pour des boîtes à lunch santé

Le mois de septembre est arrivé et la cloche de la rentrée des classes se fait entendre. En tant que parent, vous désirez aider votre enfant à commencer la nouvelle année scolaire du bon pied. Nous vous offrons ici une sélection de petits conseils santé pour renforcer le bien-être physique de votre enfant.

Préparez des repas de midi sains

Désirez-vous préparer un repas de midi nourrissant pour vos écoliers ? Voulez-vous vous assurer que votre enfant le mangera lui-même au lieu de l'échanger ou de le jeter ?

Suivez ces directives pour obtenir une combinaison gagnante :

1. Évitez les collations aux produits alimentaires fortement transformés comme les barres céréalières et les croustilles

Bien sûr, c'est bien commode de saisir un paquet dans le garde-manger, mais ces produits contiennent habituellement beaucoup de sucre, de sel, de gras saturés ou de gras trans et leur valeur nutritive est parfois négligeable.

2. Préparez-leur des produits possédant une bonne valeur nutritive naturelle

Les pains et les craquelins à base de farine complète, les fruits et les légumes frais ainsi que les fromages sont des aliments de choix pour un repas de midi sain. Vous pouvez même les diviser à l'avance en petites portions lesquelles seront plus faciles à avaler.

3. Donnez à votre enfant l'occasion de se divertir avec des amuse-bouche

Donnez-lui l'occasion d'expérimenter diverses trempettes et tartinades nutritives comme du yogourt, de la salsa ou de l'humus pour ses légumes et ses craquelins. Préparez-lui un œuf à la coque qu'il pourra décortiquer le midi.

4. Pensez petit

Les enfants mangent les petites portions de bon appétit et ils ont tendance à grignoter au cours de la journée, donc substituez plusieurs petites bouchée à un sous-marin.

5. Laissez de côté les boissons gazeuses et les jus de fruits sucrés

Ils favorisent la carie et ils prennent beaucoup d'espace dans l'estomac. Favorisez des liquides plus sains comme le lait.

6. Tenez compte de ce que votre enfant veut manger

La meilleure façon de vous assurer qu'il mangera son repas de midi, c'est de le faire participer à son élaboration. Découvrez quelles sont ses collations favorites, ou donnez-lui le choix entre 2 ou 3 articles le matin. Puis, à la fin de la journée, demandez-lui ce qu'il a préféré dans son sac-repas.